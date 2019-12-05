Брянск, , 17:52 — REGNUM Новый сквер, названный в честь Александра Волкова, открыли в Брянске 5 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. Александр Волков — первый президент Удмуртской Республики, руководил регионом 14 лет, почётный гражданин Удмуртии, почётный гражданин Брянска.

Политик родился в Брянске, учился в школе №20. В 19 лет его семья переехала в Ижевск, однако связь с малой Родиной никогда не прерывалась. Между Брянском и Ижевском, а также между Брянской областью и Удмуртией были подписаны документы о сотрудничестве. В 2012 году Александру Волкову было присвоено звание почётного гражданина города Брянска. В 2019 году депутаты Брянского горсовета поддержали инициативу присвоения имени политика скверу в Бежицком районе.

«Александр Александрович был первым президентом Удмуртской Республики, но начинал он здесь. Вот школа, в которой он учился, и к которой он очень трепетно относился. По его инициативе был проведён капитальный ремонт школы, он каждый год приезжал на свою родину к своей матери. Собирал своих родных, близких, братьев, сестер. И это очень хороший пример для всех», — отметил на открытии сквера губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Благоустройство сквера началось в августе 2019 года — проложили пешеходные аллеи, установили 26 фонарей и 12 лавочек, сформировали газоны, высадили живую изгородь из декоративного кустарника, смонтировали детскую площадку. Стоимость контракта составила 6,8 млн рублей.