Брянск, 5 декабря 2019, 17:52 — REGNUM Новый сквер, названный в честь Александра Волкова, открыли в Брянске 5 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. Александр Волков — первый президент Удмуртской Республики, руководил регионом 14 лет, почётный гражданин Удмуртии, почётный гражданин Брянска.
Политик родился в Брянске, учился в школе №20. В 19 лет его семья переехала в Ижевск, однако связь с малой Родиной никогда не прерывалась. Между Брянском и Ижевском, а также между Брянской областью и Удмуртией были подписаны документы о сотрудничестве. В 2012 году Александру Волкову было присвоено звание почётного гражданина города Брянска. В 2019 году депутаты Брянского горсовета поддержали инициативу присвоения имени политика скверу в Бежицком районе.
Благоустройство сквера началось в августе 2019 года — проложили пешеходные аллеи, установили 26 фонарей и 12 лавочек, сформировали газоны, высадили живую изгородь из декоративного кустарника, смонтировали детскую площадку. Стоимость контракта составила 6,8 млн рублей.