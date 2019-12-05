Москва, , 17:49 — REGNUM Аккредитация представителей СМИ на «большую» пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России сообщает о завершении аккредитации журналистов на мероприятие», — говорится в сообщении.

В Кремле также напомнили, что мероприятие состоится 19 декабря 2019 года в 12:00 мск. Место проведения пресс-конференции официально будет объявлено позднее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос о том, будет ли «большая» пресс-конференция Владимира Путина проходить в Центре международной торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль рассказал о месте проведения пресс-конференции Путина