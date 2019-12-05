* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 17:46 — REGNUM Террористы из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались переместить свою активность из мессенджера Telegram в мессендер TamTam, однако в полной мере им это не удалось. Об этом сообщил эксперт по джихадизму Питер Ван Остайен.

Оказалось, что террористический акт в Лондоне, совершенный 29 ноября, когда террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напал с ножом на прохожих, стал первым терактом, о котором группировка сообщила в мессенджере TamTam.

К вечеру 29 ноября, по словам Остайена, из Telegram исчезли около 50 групп ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которые эксперт смог внедриться. А уже 30 ноября Остайен обнаружил все эти группы уже в TamTam. Их также обнаружили другие специалисты по джихадизму.

Такой скоординированный переход говорит о том, что террористы к нему готовились.

Но и администрация TamTam смогла оперативно вычислить и заблокировать каналы террористов. Практически все группы были закрыты в течение нескольких дней.