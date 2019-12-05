Майкоп, , 18:03 — REGNUM На главной площади Майкопа — площади имени Ленина — рабочие устанавливают городскую новогоднюю ель. На 25-метровый металлический каркас прикрепят искусственную хвою, затем дерево украсят шарами и гирляндами, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе администрации города.

Главный атрибут зимних праздников украсит и несколько других площадок столицы Адыгеи и ее пригорода. Елки уже установлены в городском парке, в микрорайонах Восход (аллея по улице Шоссейной), Черемушки (площадь возле торгового центра), а также на центральных площадях в поселке Родниковом и станице Ханской.

Кроме того, на улице Краснооктябрьской проходит монтаж праздничной иллюминации «Звездное небо». Яркие огни на главном проспекте Майкопа, как отметили в мэрии, зажгутся в середине декабря.