Курск, , 17:38 — REGNUM В Курской области с начала 2019 года в Госжилинспекцию поступило 9 тыс. 813 обращений, связанных с работой управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По итогам проверок было выявлено более тысячи нарушений. Были выписаны штраф почти на шесть миллионов рублей, из них 4 млн 300 тысяч рублей уже оплатили. При подготовке к отопительному сезону проверили более пяти тысяч многоквартирных домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ряд управляющих компаний получили предписания, а некоторые повторно допустили нарушения. Поэтому пяти управляющим компаниям грозит лишение лицензий.

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