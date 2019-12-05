Краснодарский край, , 17:37 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину представили систему мониторинга обращений, поступивших на «Прямую линию. Новый формат обработки обращений граждан был представлен Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Обращения граждан будут поступать в единую информационную систему «ОНФ. Помощь» через одноименное мобильное приложение и волонтерские центры (которые будут созданы на базе Многофункциональных центров МФЦ, совместно с Ассоциацией волонтерских центров). На сегодняшний день в данную систему уже загружены обращения, полученные в рамках «Прямой Линии с Владимиром Путиным» 2019 года (2,5 миллиона обращений).

Вопросы, находящиеся в компетенции органов власти, будут подгружаться для решения в рамках мобильного приложения «ОНФ.Помощь», вопросы для решения силами волонтеров и НКО будут подгружаться в приложение добровольцыроссии.рф.

Старт работы мобильного приложения «ОНФ.Помощь» запланирован на 22 декабря 2019 года в следующих пилотных регионах: Ульяновская область, Московская область, Калининградская область, Нижегородская область, Приморский край.