Владикавказ, , 18:03 — REGNUM Во Владикавказе близится к завершению строительство школы на 1,1 тыс. ученических мест. Она станет самой большой и вместительной во всей Северной Осетии, пишут местные СМИ.

Возведение трехэтажной школы в 19-м микрорайоне Владикавказа началось в декабре 2018 года по госпрограмме развития образования. На строительство учебного заведения было выделено 700 млн рублей.

Сообщается, что у школы будет своя трансформаторная подстанция, модульная котельная, а также несколько спортивных площадок. Все классы будут оснащены компьютерной техникой с высокоскоростным интернетом.

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