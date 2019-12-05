Рязань, 5 декабря 2019, 17:33 — REGNUM Перелом коленного сустава впервые прооперировали через небольшие проколы травматологи областной клинической больницы Рязани. Кроме восстановления нормального положения костей врачи спасли пациенту мениск, сообщили 5 декабря в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Пациент неудачно спрыгнул с высоты: от удара одна часть коленного сустава пробила другую часть этого же сустава. Рентгеновский снимок не смог показать повреждения, пришлось применять МРТ-исследование. Хирурги приняли решение использовать артроскопическую технику — через полусантиметровые разрезы в сустав поместили камеру и инструменты, восстановили нормальное положение костей в суставе и подняли суставную площадку на место.
Во время артроскопии врачи увидели разрыв мениска и прооперировали его. Несколько недель мужчине нельзя наступать на ногу.