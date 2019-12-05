Рязань, , 17:33 — REGNUM Перелом коленного сустава впервые прооперировали через небольшие проколы травматологи областной клинической больницы Рязани. Кроме восстановления нормального положения костей врачи спасли пациенту мениск, сообщили 5 декабря в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пациент неудачно спрыгнул с высоты: от удара одна часть коленного сустава пробила другую часть этого же сустава. Рентгеновский снимок не смог показать повреждения, пришлось применять МРТ-исследование. Хирурги приняли решение использовать артроскопическую технику — через полусантиметровые разрезы в сустав поместили камеру и инструменты, восстановили нормальное положение костей в суставе и подняли суставную площадку на место.

«Кости заняли анатомически верное положение, но во вдавленной части сустава после этого образовалась полость. Мы взяли у пациента трансплантат — фрагмент подвздошной кости и заполнили им пустоту», — рассказал заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин.

Во время артроскопии врачи увидели разрыв мениска и прооперировали его. Несколько недель мужчине нельзя наступать на ногу.