Москва, , 17:22 — REGNUM Московским водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается 5 декабря в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«С движением в городе сложновато. Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт и локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о потеплении до +4°С и осадках в столице в четверг, 5 декабря.

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