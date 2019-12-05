Ханты-Мансийск, , 17:22 — REGNUM В Югре прокуратура начала проверку после серии смертельных ДТП. 30 ноября и 4 декабря в результате аварий на дорогах погибли шесть человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба ДТП произошли в Нижневартовском районе. По фактам трагедий возбуждены и расследуются уголовные дела о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности гибель людей.

В ходе проверки предстоит дать оценку деятельности ГИБДД. Также будет проверена работа дорожных служб по обеспечению безопасности дорог в зимний период.