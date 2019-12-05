Волгоград, , 17:17 — REGNUM Водителя в бессознательном состоянии обнаружил экипаж дорожно-патрульной службы на улице Молодёжной в селе Торповка Камышинского района Волгоградской области. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него инсульт, сообщили 5 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Машину, стоявшую посередине проезжей части, заметили 5 декабря около 08:40. За рулём иномарки без сознания находился житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики на месте привели водителя в чувство и экстренно госпитализировали.

У 60-летнего жителя Нового Уренгоя диагностировали инсульт. По словам врачей, благодаря своевременным действиям полицейских, удалось избежать летального исхода.