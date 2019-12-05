Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Американское руководство предъявило обвинения в киберпреступлении двум российским гражданам — Максиму Якубцу и Игорю Турашеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, российские граждане приняли участие в мошеннической схеме по присвоению собственности и денежных средств при помощи установки вредоносного ПО на компьютеры.

Отмечается также, что такая схема работала с конца осени 2011 года, а её руководителем якобы был Максим Якубец.