Москва, , 17:07 — REGNUM Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех на совещании в Центризбиркоме России продемонстрировал работу модельного цифрового участка, позволяющего одновременно проводить различные типы выборов. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба компании.

Всероссийское совещание с участием председателей региональных избирательных комиссий проходило в ЦИК с 3 по 4 декабря.

«Руководители региональных избиркомов смогли протестировать терминалы для голосования и ознакомиться с процедурой подведения итогов голосования на цифровом избирательном участке», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Автоматики» Владимир Кабанов на совещании заявил, что «обновлённое решение концерна позволяет автоматизировать процесс приёма и подсчёта голосов, избежать рисков, в том числе связанных с киберпреступностью».

Он также отметил, что концерн готов предлагать и другие «современные решения, направленные на цифровизацию избирательного процесса» и обеспечивать техническое сопровождение деятельности Центризбиркома.