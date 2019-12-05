Москва, , 17:00 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация — 2019». Церемония награждения состоялась 5 декабря в правительстве Москвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Победы в конкурсе были присуждены за реставрацию «Дома Тургенева на Остоженке», фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, бывшего кинотеатра «Колизей» (театр «Современник») на Чистопрудном бульваре и ряда других объектов.

Конкурс проводится с целью развития традиций московской школы реставрации, популяризация памятников истории и культуры. «Московская реставрация» проводится в столице с 2011 года. Лауреатами стали свыше 360 человек и организаций.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано 96 заявок. Лауреатами стали 32 специалиста и организации, принимавшие участие в реставрации 20 объектов культурного наследия.

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