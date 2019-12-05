Москва, , 16:59 — REGNUM В связи с погодными условиями и ремонтными работами Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы рекомендует москвичам не использовать личный автомобиль в четверг вечером. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ЦОДД в Twitter.

«С движением в городе сложновато. Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт плюс локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине», — говорится в сообщении.

Ранее ЦОДД также неоднократно напоминал водителям, что необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в вечерний час пик было зафиксировано в два раза больше аварий, чем обычно. Большинство ДТП произошло именно с участием автомобилей, ещё не сменивших летнюю резину.

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