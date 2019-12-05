Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области арестовали имущество и счета ректора Уральского финансово-юридического института Владислава Назарова. Решение принял свердловский арбитражный суд, сообщает «Федерал пресс».

Арест наложили на сумму в 127,7 млн рублей в рамках проходящей процедуры банкротства вуза. УрФЮИ ранее был признан банкротом, судом введено конкурсное производство до 20 марта 2020 года.

Также Назарова просили привлечь к субсидиарной ответственности из-за накопившихся долгов вуза. Требование подало ООО «Лоза», которым владеет бывшая супруга ректора, известная телеведущая Анжелика Виноградова.

Как сообщало ИА REGNUM, в молодости Владислав Назаров и Анжелика Виноградова вместе работали телеведущими на свердловском государственном телевидении. В конце 90-х годов пара основала Уральский финансово-юридический институт. После расставания в 2008 году Назаров назначил проректором вуза свою новую жену.

В 2009 году между бывшими супругами начался скандальный бракоразводный процесс, где объектом претензий стал вуз и его новое здание, которое в итоге осталось за Назаровым. Ректора даже объявляли в розыск за угрозу убийством.

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