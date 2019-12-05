Мурманск, , 16:51 — REGNUM Мурманская область одержала победу во Всероссийском конкурсе по поддержке волонтёрства «Регион добрых дел», передаёт 5 декабря ИА «Би-порт».

Как сообщается, за первое место в конкурсе регион получит пять миллионов рублей из федерального бюджета в 2020 году на дальнейшее развитие добровольческого движения.

Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» проходил с 10 апреля по 30 июня 2019 года. Свои проекты в сферах медицинского добровольчества, гостеприимства, медиаволонтёрства, создания ресурсных центров представили участники из 74 российских регионов.