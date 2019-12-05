Сочи, Краснодарский край, 5 декабря 2019, 16:49 — REGNUM В четверг, 5 декабря на Международном форуме добровольцев региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова презентовала совместный проект Движения и ОНФ «Забота о ветеранах» Владимиру Путину.
Основная цель проекта — оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, решение их проблем и всесторонняя поддержка. Так, вместе с Президентом Волонтеры Победы и Общероссийский Народный Фронт смогут исполнить мечту Сергея Федеровича Терлеева, участника Великой Отечественной войны, артиллериста, дошедшего почти до Берлина. Ветеран обратился на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, где поделился своей мечтой оказаться на параде Победы в Москве в Год памяти и славы. Сейчас по инициативе ОНФ добровольцы помогают людям, обратившимся на Прямую линию, среди которых и оказался Сергей Федерович Терлеев.
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