Сочи, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM В четверг, 5 декабря на Международном форуме добровольцев региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова презентовала совместный проект Движения и ОНФ «Забота о ветеранах» Владимиру Путину.

Основная цель проекта — оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, решение их проблем и всесторонняя поддержка. Так, вместе с Президентом Волонтеры Победы и Общероссийский Народный Фронт смогут исполнить мечту Сергея Федеровича Терлеева, участника Великой Отечественной войны, артиллериста, дошедшего почти до Берлина. Ветеран обратился на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, где поделился своей мечтой оказаться на параде Победы в Москве в Год памяти и славы. Сейчас по инициативе ОНФ добровольцы помогают людям, обратившимся на Прямую линию, среди которых и оказался Сергей Федерович Терлеев.

«Мы рассказали нашему Президенту о мечте Сергея Федеровича. И это огромное счастье для нас и ветерана, что в год 75-летия он окажется на Красной площади, чтобы своими глазами увидеть главный парад Победы страны! Проект «Забота о ветеранах» дает нам возможность не только действительно помочь нашим ветеранам в решении проблем, но и исполнить их заветные мечты», — рассказала журналистам волонтер Юлиана Лоточникова.

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