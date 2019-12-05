Пермь, , 16:47 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края после получения травм инвалидом по дороге в администрацию района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

«В настоящее время после заключения специалиста по обследованию оборудования, предназначенного для маломобильных групп граждан, прокурором будет решаться вопрос о принятии дополнительных мер реагирования, направленных в защиту прав инвалида первой группы», — сказали в ведомстве.

Напомним, женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске пыталась попасть в районную администрацию, но нес могла преодолеть пандус. На подъеме не оказалось плавного перехода. Наткнувшись на ступеньку коляска перевернулась, а инвалид упала и получила переломы.

По словам женщина чиновники вдруг начали говорить, что она травмировалась дома. Пермячка заявила, что намерена добиваться справедливости и компенсации.

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