Ейск, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Город Ейск Краснодарского края приглашает на работу в местные учреждения здравоохранения врачей — зарплату здесь обещают от 50 тыс. рублей. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Совета муниципального образования Ейский район Сергей Шершаков.

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«Друзья! Может у кого-то из вас есть знакомые врачи, кто попал под сокращение, или по каким-то другим причинам планирует поменять место жительства? Если такие есть, то приглашаем их на работу к нам в город Ейск, который расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае. Обратите внимание, что для приезжих специалистов предоставляется возможность компенсации расходов за поднаем жилья и коммунальные услуги, а также выделение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», — написал депутат.

Шершаков также приложил список вакансий в Ейском районе, в их числе: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, бактериолог, гастроэнтеролог, инфекционист, кардиолог, детский кардиолог, колопроктолог, невролог, офтальмолог, педиатры и врачи других специальностей.

Отметим, что в соседней Ростовской области, в городе Новочеркасске, вынужденно приостановили работу инфекционной больницы — из-за дефицита кадров.