Саратов, , 16:39 — REGNUM Благоустройство площади Кирова в Саратове будет идти в соответствии с новым проектом, сообщили в городской администрации.

На заседании общественной комиссии по благоустройству площади Кирова в администрации Саратова, которое прошло 5 декабря, отмечалось, что работы будут проведены также на всей территории, ограниченной улицами Люкшина, Чапаева, Вавилова и переулком Мирный.

Весной планируется провести озеленение и создание новых зон отдыха. В соответствии с новым проектом, расположенные на площади Кирова ценные объекты будут сохранены, а также здесь, вероятно, добавятся новые фонтаны.

На заседании отмечалось, что при благоустройстве будет учтён опыт, полученный при предыдущем обновлении площади Кирова. Старые зелёные насаждения планируется заменить на новые.

Напомним, площадь Кирова в Саратове начнут благоустраивать в будущем году. Такое решение было принято по итогам голосования, на котором горожане выбирали, какой из объектов больше всего нуждается в обновлении.