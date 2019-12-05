Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Екатеринбургские депутаты обратятся в Госдуму с поддержкой федерального законопроекта, запрещающего торговлю снюсом, насваем и ряда других смесей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Текст обращения рассмотрят 6 декабря 2019 года на заседании «женской фракции» гордумы.

Также депутаты рассмотрят ситуацию с употреблением детьми и подростками табакосодержащих веществ. По мнению парламентариев, до сих пор находящиеся в продаже смеси несут угрозу здоровью детей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете торговли насваем, снюсом и прочими никотиносодержащими смесями уже внесён в Госдуму. Авторы инициативы уже жаловались на угрозы, которые стали приходить им после подготовки проекта закона.

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