Варшава, , 16:34 — REGNUM Во вторник, 3 декабря, окружной суд в Радоме приговорил к 7 месяцам заключения мужчину, который помог своей партнёрше в совершении самоубийства. Пара хотела покончить жизнь самоубийством вместе, но мужчина выжил. Об этом сообщает «Польское радио».

В сентябре 2015 года мужчина, которому тогда было 26 лет, и его 20-летняя партнёрша решили покончить жизнь самоубийством. В результате предпринятых ими для этого действий женщина погибла, а мужчина выжил, хоть и получил тяжёлые травмы.

Прокуратура обвиняла мужчину в убийстве. Суд не согласился с этим. По мнению суда, мужчина виновен только в том, что поддерживал женщину в правильности принятого решения о самоубийстве. Таким образом, он признан виновным в предоставлении помощи в самоубийстве.

Кроме того, суд установил, что в тот момент подсудимый «имел ограниченную способность управлять своим поведением». К тому же экспертам не удалось ответить на все технические вопросы суда относительно точной причины смерти женщины.

Процесс проходил в закрытом режиме. Журналистам сообщили только приговор и его краткое обоснование.