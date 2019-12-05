Москва, , 16:33 — REGNUM 5 декабря все регионы России празднуют Национальный и Международный день добровольца (волонтёра). В честь праздника в аэропортах и на железнодорожных вокзалах страны проходит акция «Добро в России».

В международном аэропорту города Сочи, а также столичных аэропортах Шереметьево и Внуково установлены тематические стенды «Добро в России» с информацией о волонтёрской деятельности, акциях социальной направленности авиакомпании «Россия» и благотворительных фондов-партнёров проекта. Добровольцы совместно с бортпроводниками авиакомпании проводят призовой интерактив для жителей и гостей городов-участников, а специально обученная собака проекта «Пёс-терапевт» общается с пассажирами и гостями аэропорта. Организатором акции выступила авиакомпания «Россия» совместно с Благотворительными фондами «Волонтёры в помощь детям сиротам» и «Я свободен», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциацией волонтёрских центров.

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Акция также проходит на железнодорожных вокзалах столицы. На Павелецком и Курском вокзалах установлены тематические стенды, посвящённые добровольчеству, а москвичи и гости столицы имеют возможность поучаствовать в призовом интерактиве. Организатором активности на вокзалах выступил Мосволонтёр совместно с Ассоциацией волонтёрских центров, ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке ОАО «Российские железные дороги».

Также 5 декабря более чем в 25 регионах России прозвучат аудиопоздравления от артистов лейбла Black Star. Россияне смогут услышать поздравления с Национальным и Международным днём добровольца от любимых артистов в городском транспорте, аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других общественных местах.

В столичном метро прозвучат «Добрые концерты». На станциях «Курская», «Китай-город», «Театральная», «Комсомольская» и «Маяковская» для москвичей и гостей столицы выступят лауреаты музыкальных конкурсов Максим Круженков, Илья Аноприев, Анастасия Белявская и Олег Сидоров, Мужской квартет «Триумф» и сёстры Мантулины. Артисты проведут развлекательную программу, где исполнят для зрителей свои музыкальные композиции.

Напомним, что Национальный день добровольца был учреждён в 2017 году по указу Президента России Владимира Путина, а 2018 год был объявлен Годом добровольца.

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