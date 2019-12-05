Москва, , 16:25 — REGNUM Басманный районный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, обвиняемыми по которому являются десять фанатов футбольного клуба ЦСКА. Они были участниками драки с гибелью человека на Курском вокзале в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову сообщило 5 декабря агентство «Москва».

Дело вернули прокурору «в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий для рассмотрения дела по существу», — отметила Морозова.

27 июля 2018 года в 2:15 на одной из платформ Курского вокзала во время стоянки поезда, в котором ехали болельщики ЦСКА, завязалась драка. В результате 30-летний уроженец Брянской области Игорь Соколовский, также фанат ЦСКА, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. В ходе конфликта пострадали еще два пассажира, они получили травмы средней тяжести.

Под уголовное преследование попали десять участников драки. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по следующим статьям: ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ («Побои»)».

Дмитрий Денисов — главный обвиняемый по делу, ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, а также хулиганство.

В рамках расследования уголовного дела было проведено 33 очные ставки, более десяти судебных экспертиз, свыше 20 обысков. Следствие ходатайствовало о заключении четверых обвиняемых под стражу.