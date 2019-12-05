Москва, , 16:20 — REGNUM В Минздраве РФ выступают против предложения ритейлеров об отмене ограничения на продажу табачных изделий в радиусе 100 метров вокруг школ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что отмена ограничения приведёт к росту потребления табачных изделий среди несовершеннолетних. В Минздраве сослались на международные исследования, согласно которым число торговых точек с продажей табака влияет на уровень табакопотребления на душу населения.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что предложение ретейлеров противоречит антитабачной концепции, которая была принята совсем недавно — в ноябре 2019 года.