Воронеж, , 16:18 — REGNUM Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Воронежа и в обратном направлении, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании 5 декабря.

Минимальный тариф с учётом всех топливных сборов составит 499 рублей — билеты по таким ценам доступны в честь старта продаж. Также есть билеты по 1299 рублей и по возвратному тарифу в 3499 рублей.

Полёты из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург и обратно стартуют с 29 марта. В Москву рейсы будут отправляться ежедневно, в Санкт-Петербург — пять раз в неделю.

«Воронеж — современный город, и при этом пропитанный историей. Здесь сохранилось множество старинных зданий и памятников архитектуры», — отмечает пресс-служба «Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, об открытии рейсов «Победы» из Воронежа стало известно в начале ноября, стоимость билетов анонсировалась на уровне полутора тысяч рублей. В настоящее время рейсы в Москву из Воронежа и обратно совершают три авиакомпании: «Аэрофлот» в «Шереметьево», S7 — в «Домодедово» и «Руслайн» — во «Внуково», каждая — по три рейса ежедневно. В Санкт-Петербург ежедневно летают «Руслайн» (один рейс) и «Нордавиа» (три рейса).

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