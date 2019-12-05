Курск, , 16:04 — REGNUM В Курске пять управляющих компаний могут лишиться лицензий из-за грубых нарушений. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов на заседании 4 декабря.

Власти региона судятся с пятью управляющими компаниями, которые повторно не исполнили предписание администрации. Эти организации обслуживают 299 домов в областном центре. По словам Смирнова, стоит вопрос о лишении этих компаний лицензий на обслуживание домов.

При этом власти региона заверили, что куряне не останутся без управляющих компаний в разгар отопительного сезона. Даже если организации лишатся лицензий, они продолжат обслуживать дома, пока им не найдут замену.