Республика Казахстан, , 16:01 — REGNUM К 2050 году в алма-атинской агломерации будет проживать 24,5% населения Казахстана, или 4,53 млн человек. Об этом говорится в проекте межрегиональной схемы территориального развития Алма-Атинской агломерации, опубликованном на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В проекте документа отмечается, что численность населения к 2050 году в агломерации вырастет на 62,8%. При этом доля городского населения составит 74%, а сельского — 26%. В 2035 году рост населения прогнозируется на 35,6%, до 3,775 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта межрегиональной схемы территориального развития Алма-Атинской агломерации планируется принять дополнительные меры для защиты памятников археологии на территории урочища Кок-Жайляу.

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