Шумиха, Курганская область, , 15:51 — REGNUM В Курганской области бывший полицейский напал на посетителя кафе. Инцидент произошёл в Шумихинском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В марте 2018 года бывший сотрудник правопорядка был в одном из развлекательных заведений Шумихи. Там он поссорился с одним из мужчин и ударил его в лицо кулаком, причинив перелом челюсти.

Суд назначил нападавшему два года ограничения свободы. Также он заплатит пострадавшему моральный вред — 250 тыс. рублей.