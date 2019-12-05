Симферополь, 5 декабря 2019, 15:52 — REGNUM Глава Крыма вновь доверил министерство чрезвычайных ситуаций Крыма Сергею Шахову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове.
Об этом: Кадровую перезагрузку правительства Крыма перенесли на конец года
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