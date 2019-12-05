Махачкала, , 16:14 — REGNUM Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа пройдет 7 декабря в Доме дружбы города Махачкалы. Главными темами съезда станут проблемы сохранения мира в обществе и противодействия идеологии терроризма, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители органов власти, Национального антитеррористического комитета, муфтии республик Северо-Кавказского федерального округа, а также общественные и религиозные деятели.

«Участники конгресса обсудят пути сотрудничества, в частности с институтами государственной власти, по укреплению мира и стабильности в СКФО, духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике идеологии экстремизма и терроризма», — рассказали в министерстве.

В рамках мероприятия также состоится официальная презентация издания перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов», подготовленного Духовным управлением мусульман Татарии. Книга представляет собой итог семилетней работы филологов и специалистов по наукам Корана.

Добавим, что конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проводится в рамках реализации госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018−2020 годы».