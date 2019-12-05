Москва, , 15:45 — REGNUM Правительственный законопроект о дополнительных выплатах к алиментам из-за жилищных условий Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Предлагается дополнить перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых (в случае отсутствия между родителями соответствующего соглашения) суд может привлечь каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов на детей, вызванных этими обстоятельствами, — в этот перечень предлагается включить также отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

Предложенное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, отмечают в правительстве РФ.

Сейчас дополнительные выплаты к алиментам могут быть назначены судом при тяжелой болезни ребенка, увечье и в случае нетрудоспособности. Средства идут на оплату

постороннего ухода за детьми.

В ходе дискуссии неоднократно обращалось внимание на проблемы с выплатами алиментов.

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