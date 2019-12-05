Бишкек, , 15:44 — REGNUM Коррупционные проявления в сфере здравоохранения Киргизии можно исключить за счет автоматизации медицинских услуг. Об этом 5 декабря заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков во время посещения медицинских учреждений, сообщает издание 24.kg.

Глава государства ознакомился с процессом внедрения информационных технологий в медицину. Жээнбеков посетил Национальный центр фтизиатрии и Центр экстренной медицинской помощи. Он отметил, что власти рассматривают вопрос повышения заработных плат сотрудникам этих центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр образования и науки Каныбек Исаков обсудили ускорение цифровизации в сфере образования. Глава ведомства отметил, что министерство планирует начать выдачу электронных лицензий образовательным организациям, а также планирует ускорить подключение школ к интернету.

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