Иваново, , 15:42 — REGNUM Президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России избрана глава города Шуя Ивановской области Наталья Корягина — на ближайшие три года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 5 декабря.

Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России состоялось 5 декабря в Шуе. Участие в мероприятии приняли 17 делегаций городов России. В числе вопросов, которые обсуждались на форуме, — задачи органов местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Также на мероприятия состоялось избрание президента Союза городов Центра и Северо-Запада России на ближайшие три года. Им стала глава города Шуя Наталья Корягина.

Некоммерческая организация Союз городов Центра и Северо-Запада России основана в 1990 году и объединяет 27 городов с населением около шести миллионов жителей.