Москва, , 14:11 — REGNUM Гражданские активисты столичного района Строгино опасаются, что благоустройство природного комплекса «Строгинская пойма» может стать началом атаки на природно-исторический парк «Москворецкий». Почему речь идет не только о реконструкции старого газопровода, как уверяют официальные лица, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Государственная дума Duma.gov.ru

В советские времена, когда Москва еще была вдоволь обеспечена зелеными зонами, никому и в голову не мог прийти тот кошмар, который происходит с природоохранными зонами в российской столице. Да и необходимости выделять какие-то специальные особо охраняемые природные территории (ООПТ) в те годы не существовало.

Теперь, когда массовое бегство из регионов в столицу и Подмосковье привело к разрастанию городской агломерации, к росту новых микрорайонов-человейников, зеленые рекреационные зоны потребовали дополнительной защиты. Действительно, при наличии хищных бизнесменов, зачастую сросшихся с чиновниками, каждый свободный кусок земли воспринимается как возможность обогащения за счет уплотнения застройки.

То, что при этом жители города будут задыхаться, а красивейшие природные ландшафты уничтожаться, строительный бизнес не интересует. В случае же «Строгинской поймы» речь идет еще и о речных берегах, которые, как известно застройщикам, наиболее вкусны в плане постройки на них дорогого жилья. Поэтому беспокойство жителей может оказаться не беспочвенным, а ситуация вокруг «Строгинской поймы», разумеется, требует особого контроля.

Читайте подробности в статье Игоря Свирина «Мэрия Москвы уничтожает природный комплекс «Строгинская пойма».