Сочи, Краснодарский край, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял решение удвоить размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России». Об этом глава государства заявил на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Российский лидер напомнил, что волонтеры работают бескорыстно, однако в праздничный день (5 декабря в России — День добровольца) «у нас принято дарить подарки».

«Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса «Доброволец России», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Доброволец России» проходит в девятый раз. В 2019 году на него подали более 28,1 тыс. заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей — это в три раза больше, чем в 2018 году.

Организаторами Международного форума добровольцев выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров, Мосволонтер, Российское движение школьников.

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