Москва, , 15:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в добровольческой акции «Ёлка желаний». Как сообщается, в рамках акции на стенде проекта «Мечтай со мной» глава государства случайным образом выбрал одно из вывешенных на ёлке желаний.

Отмечается, что желания были созданы детьми с ограниченными возможностями в виде шаров. Но в руки Путина попало желание Андрея Кочетова из Ставрополья: мальчик пожелал оказаться на сочинской Красной Поляне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин является самым популярным адресатом для участников проекта «Ёлка желаний». Дети с ограниченными возможностями мечтают о встрече с главой государства или посещении Красной площади, рассказали волонтёры.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники акции «Ёлка желаний» мечтают о встрече с Путиным