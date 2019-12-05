Мапуту, , 15:46 — REGNUM Верховный суд Мозамбика приговорил 11 жителей страны к 16 годам тюремного заключения каждого за браконьерство в знаменитом национальном парке Горонгоса. Об этом передает ВВС Africa.

Судья Мартиньо Чегере сообщил, что суровый приговор был направлен на то, чтобы заставить людей «отказаться» от браконьерства.

Адвокат осужденных Таня Хоаким сказала, что она будет обжаловать приговоры, так как, по ее словам, они были слишком суровыми, учитывая, что все 11 человек признались в совершении преступления.

По информации журналистов телерадиокомпании, браконьерство в Мозамбике резко сократилось после окончания 15-летней гражданской войны в 1992 году. Во время конфликта большинство слонов в парке в центральном Мозамбике были убиты из-за слоновой кости, которую продавали, чтобы купить оружие. Мозамбик также известен своими львами и носорогами, отмечают журналисты.