Курск, , 15:36 — REGNUM Проект Курской области «Мобильные комплексы для самых малонаселенных пунктов» вошел в ТОП-5 лучших региональных практик, составленный экспертами института социальных исследований. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Курская область в 2019 году закупила 21 мобильный медицинский комплекс для оказания первичной, диагностической, терапевтической и хирургической медпомощи. Пять из них уже поступили в регион, до 12 декабря регион получит еще 16. Мобильные комплексы нужны, чтобы жители небольших сёл могли получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населённого пункта.

ЭИСИ опубликовал обзор новых региональных инициатив, направленных на повышение доступности медицины, льгот и детских садов. Проект Курской области включили в пятёрку лучших и рекомендовали к тиражированию в других регионах.