Москва, , 15:32 — REGNUM Ключевой мотив деятельности волонтёров — желание чувствовать себя полезными, считают 49% жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также среди мотивов волонтерской деятельности: «возможность решить проблемы других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%), желание жить интересной, активной жизнью (21%).

Слово «Волонтёр», прежде всего, ассоциируется у граждан с помощью людям в различных ситуациях (38%). По мнению 88% опрошенных, государство и органы власти должны помогать волонтёрам.

Опросы проведены с мая по декабрь 2019 года. В опросах ежедневно принимали участие 1000−1600 респондентов старше 18 лет в 80 регионах РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%

Как сообщало ИА REGNUM, в России волонтерами считают себя 14% граждан, бывшими волонтерами — ещё 9% (среди молодёжи — 20% и 12% соответственно).

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