Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Размер ежемесячной заработной платы акима (главы) Кустанайской области Казахстана Архимеда Мухамбетова составляет 762 тыс. тенге ($1,98). Об этом глава региона сказал 5 декабря в службе центральных коммуникаций, сообщает издание Tengrinews.kz.

Он также рассказал об оплате коммунальных услуг. «За дом я плачу где-то 40 тысяч тенге ($104) в месяц», — сказал аким. Он также более подробно детализировал для журналистов свои расходы.

Представители СМИ обратили внимание на то, что Мухамбетов проживает в резиденции из 14 объектов, которая обходится в 50 млн тенге ($130 тыс.). Мухамбетова ответил, что комплекс для регионального руководства действует с советских времен. «Домик, за который я плачу из своего кармана. Квитанции все есть, я уже предоставлял», — сказал аким.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что его официальный оклад с учетом вычетов составляет 700 тыс. тенге (116,2 тыс. рублей по курсу на 29 ноября).

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