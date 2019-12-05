Москва, , 15:16 — REGNUM Визовый центр Испании в Москве будет закрыт в пятницу, 6 декабря, в связи с празднованием Дня конституции. Об этом сообщается на сайте центра.

«Испанские визовые центры в Москве и городах, относящихся к Московскому консульскому округу, будут закрыты 6 декабря в связи с празднованием Дня конституции Испании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным страховой компании «Согласие», Чехия (26% случаев), Испания (19%) и Италия (18%) чаще всего отказывают гражданам России в визе.

Порой неохотно дают визы Греция (14% отказов было получено именно от этой страны), Франция (11%) и Германия (4%). Оставшиеся 8% приходятся на прочие страны, для въезда в которые требуется наличие специальной визы.

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