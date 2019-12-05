Париж, , 15:16 — REGNUM Забастовка в Париже запланирована на 14:00 по местному времени и начнется с Северного вокзала, передает BFM TV.

Издание отмечает, что процессия должна пройти вдоль бульвара Маджента, затем через площадь Республики и бульвар Вольтер, прежде чем достигнуть Площади Нации около 19:00 по местному времени.

В префектуре полиции Парижа также объявили, что 5 декабря в полдень было проведено 3119 профилактических проверок и 18 задержаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце в Париже заявили, что президент Франции уважает право на забастовку.

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