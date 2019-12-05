Москва, , 15:10 — REGNUM Не думаю, что мнение китайцев о русских — это негативная характеристика, хотя, конечно, в общем прошлом России есть несколько эпизодов военного противостояния, равно как и примеры успешных союзнических действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя выражение китайцев о «воинственном народе».

«Вероятно, в первую очередь китайцы в своих оценках ориентировались на нашу историю, которая, действительно, полна военных конфликтов. При этом подавляющее большинство войн Россия выиграла, хотя и не была их инициатором.

Определенно, для успешного ведения войн требуется определенный уровень агрессии. Кроме того, для Китая, уже несколько тысяч лет существующего приблизительно в одних и тех же границах, лишь всё более эффективно осваивавшего одну и ту же территорию, что позволило накопить самое многочисленное население, по историческим меркам стремительная экспансия довольно немногочисленного русского народа выглядит очень агрессивным модус операнди.

При этом мысль о том, что большая часть территорий России представляет собой малонаселенные или и вовсе ненаселенные территории, что позволило их присоединить почти без боевых действий, как-то отходит на второй план.

Трудно китайцам, основная масса которых до сих пор сконцентрирована в теплых приморских районах, понять и то, как российские граждане выживают в таком суровом климате.

Впрочем, новейшая история России тоже не выглядит мирной — с 1979 по 1989 год шла Афганская война, но ещё до её завершения начались конфликты на Кавказе, в Закавказье, Молдавии и Средней Азии, в которых русские приняли довольно значительное участие.

В 1994 году началась Чеченская война, которая, с небольшим перерывом, длилась до 2005 года, в 2008 произошел очередной конфликт в Северной Осетии, в 2014 — на Востоке Украины, а вскоре этого Россия вмешалась в войну в Сирии. При этом и в конфликтах на чужой территории, таких, как югославский, российские граждане тоже поучаствовали.

Для китайцев, со времен столкновения с Вьетнамом в активных боевых действиях не участвовавших, есть повод счесть нас воинственными. Сколько ни объясняй, что большинство конфликтов для нас были вынужденными, мысль о том, что «для танго нужны двое» просто так со счетов не скинешь.

Но это не плохо. Такое восприятие русских — ещё одна причина для того, чтобы китайцам предпочесть видеть Россию своим союзникам, чем врагом, как бы соблазнительно ни выглядели для растущей китайской экономики сырьевые богатства Сибири», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание Sohu писало, что многие жители Китая считают, что русские являются «воинственным народом».

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