Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Конфликтные ситуации в больницах и поликлиниках Свердловской области зачастую возникают из-за неправильной работы со стимулирующими выплатами. Об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков, сообщает «Новый день».

По словам министра, чаще всего недовольство врачей и младшего медперсонала возникает не из-за нагрузок и зарплат. Дело в том, что в некоторых медучреждениях отсутствует прозраность стимулирующих выплат.

Цветков добавил, что министерство уже проводило несколько обучающих семинаров по этой теме для руководителей больниц и поликлиник при участии конфликтологов и медиаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики областной детской клинической больницы в Екатеринбурге обратились с жалобой к губернатора региона Евгению Куйвашеву. Врачи возмущались, в том числе, непонятным механизмом стимулирования.

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