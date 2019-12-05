Белгород, , 15:11 — REGNUM Два автобусных маршрута будут ходить из Белгорода до нового аквапарка «Лазурный» в Белгородском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В областном центре конечной точкой общественного транспорта будет остановка «Энергомаш».

Перевозчиком выступает Единая транспортная копания Белгорода. Первый рейс маршрута №103Н будет отправляться от «Энергомаша» в 07:25, следовать в сторону посёлка Разумное, останавливаться у аквапарка и поедет далее до посёлка Нижний Ольшанец.

Маршрут №117 начнёт движение от «Энергомаша» в 7:15, проследует на Харьковскую гору, затем в посёлки Дубовое, Таврово, Соломино и к аквапарку.

Интервал движения составляет порядка двух часов. Всесезонный аквапарк открыли 4 декабря.

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