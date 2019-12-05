Москва, , 14:55 — REGNUM Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков причастен к изменениям, которые вносились в данные базы учреждения. К такому выводу пришли российские независимые эксперты в результате проведённых исследований.

Как следует из экспертного отчёта, на который ссылается ТАСС, Родченков и его коллеги периодически модифицировали и изменяли данные базы в период с 2012 по 2015 гг.

«А после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года база фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса», — следует из отчёта.

Как сообщало ИА REGNUM, бездоказательные заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы существовании в России «государственной допинговой системы», послужили основанием для Международного олимпийского комитета (МОК) для отстранения ряда спортсменов от участия в Олимпийских играх. По этой же причине олимпийская сборная России выступала на прошедших играх в Пхёнчхане в 2018 году нейтральном статусе.

Напомним, 9 декабря Исполком WADA рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях, отстранить которых на четыре года рекомендовал комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Запрет предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Кроме того, будет запрещено проведение в России любых международных соревнований.