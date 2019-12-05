Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону приняла административные регламенты в сфере погребения только после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 декабря в региональном надзорном ведомстве.

В ходе проверки было выявлено «длительное бездействие и непринятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере погребения». Устранить нарушение, которое допустили муниципальные чиновники, обязал суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, что областная прокуратура закрыла незаконное кладбище в Новочеркасске.

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