Гонконг, Китай, , 14:46 — REGNUM Полиция Гонконга дала свое разрешение на проведение крупного митинга в центральных районах города, который пройдет в ближайшее воскресенье — 8 декабря и будет приурочен к Дню прав человека, отмечаемому 10 декабря. Об этом 5 декабря сообщает радиостанция RTHK.

По данным журналистов, организация «Гражданский фронт за права человека» начнет свое шествие в парке Виктория в 15:00 по местному времени (10:00 мск) и завершит его в деловом центре города.

Также в правоохранительных органах организаторам сделали предупреждение, что митинг должен пройти в мирном ключе, без провокаций и закончиться не позднее 22:00 по местном времени (15:00 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что протестующие в Гонконге готовятся к продолжению акций.